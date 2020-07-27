В Нижнем Тагиле полиция задержала несвязно разговаривающего мужчину с наркотиками

На ж/д станции полиция обнаружила шатавшегося из стороны в сторону мужчину, который несвязно разговаривал. Правоохранители выяснили личность мужчины, это был местный житель 24 лет. По поведению он был похож на человека в состоянии алкогольного опьянения. Однако когда полиция приступила к обыску, то обнаружила наркотические веществе в крупном размере (0,275 грамма).

По словам мужчины, наркотики были приобретены для личного пользования у знакомого, которого он по случайным обстоятельствам встретил на вокзале. По данному инциденту было заведено уголовное дело.