19-летний свердловчанин наказан за призыв «захватить власть» в Telegram

19-летний житель Екатеринбурга приговорён к 6 месяцам ограничения свободы за призывы в социальных сетях к массовым беспорядкам и захвате власти. Также ему запрещено выходить из дома с 22.00 до 06.00 и выезжать за пределы города.

По данным следствия, мужчина в Telegram начал писать посты с призывами выходить на улицы города, брать оружие и захватывать администрацию. Также он призывал брать руководителей в заложники и отбиваться от правоохранителей коктейлями Молотова. Позже свердловчанин раскаялся в своих словах и опубликовал пост о том, чтобы его слова никто не воспринимал всерьез. Однако в коне апреля в его доме следователи провели обыски. Прокуратура требовала для «шутника» 8 месяцев ограничения свободы. Об этом пишет It’s My City. Напомним, что райсуд Екатеринбурга отправил на принудительное лечение «главу Свердловской области РСФСР» Андрея Злоказова, который вместе с Петром Афанасенко из Нижнего Тагила рассылал «приказы» в разные ведомства, пишет «Коммерсант». «Глава Свердловской области РСФСР» направлен на принудительное лечение

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