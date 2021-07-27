2-летняя девочка и грудной ребёнок упали на рельсы в Питере

2-летняя девочка и грудной ребёнок упали на рельсы в Питере
2-летняя девочка и грудной ребёнок упали на рельсы в Питере
Сегодня, 16:46ПроисшествияФото: 1МI
С платформы Московского вокзала в Санкт-Петербурге упала 2-летняя девочка и 8-месячный малыш в коляске.

Трагедия произошла вчера, 26 июля, в 16.20 по мск. Установлено, что девочка схватила коляску с младшим братом и, не справившись с управлением, упала на рельсы.

Очевидцы трагедии сразу бросились на помощь. Оба ребёнка получили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы. Их госпитализировали в больницу.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

Напомним, что в результате падения с пешеходного моста над железной дорогой получил смертельные травмы житель Камышлова. Момент происшествия сняли на камеру мобильника очевидцы.

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