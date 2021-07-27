4 дня сотрудники ГИБДД тайно ловили нарушителей в Свердловской области

4 дня сотрудники ГИБДД тайно ловили нарушителей в Свердловской области
4 дня сотрудники ГИБДД тайно ловили нарушителей в Свердловской области
Сегодня, 17:55ПроисшествияФото: ГИБДД свердловской области
За четыре дня рейда, сотрудники ГИБДД выявили более тысячи нарушений на дорогах Свердловской области. Все они связаны с выездом на встречку.

Инспекторы ДПС применяли метод скрытого патрулирования с использованием видеокамер, фиксируя нарушителей. Патрульные автомобили не имели спецокраску и двигались в транспортном потоке.

Каждый час больше десятка водителей, рискуя не только своей жизнью, но и жизнью других участников дорожного движения, совершают опасные выезды на встречную полосу и опасные обгоны, - сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.

В Госавтоинспекции сообщили, что все водители, которые нарушили ПДД, привлечены к административной ответственности. За выезд на встречную полосу положен штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.

В ведомстве напомнили, что только за 2021 года из-за выезда на встречку произошло 183 ДТП. Травмы получили 288 человек, погибли 83.

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