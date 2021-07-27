Инцидент произошел 27 июля, около 04.00. 49-летний водитель автомобиля Hyundai Sonata направлялся со стороны Екатеринбурга в сторону Тюмени и допустил наезд на лося, переходившего проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля.
В результате травмы получили два пассажира иномарки: женщины 1973 и 1972 годов рождения. Госпитализация им не понадобилась. Лось же скончался на месте аварии. Его туша была передана сотрудникам Государственного охотничьего заказчика, сообщается в группе «Екатеринбург — Серов» «ВКонтакте».
Отмечается, что ДТП случилось в зоне действия дорожного знака 1.27 «Дикие животные».
Напомним, 7 июня стало известно, что на ЕКАД водитель Opel сбил лося, после чего животное отбросило на движущийся во встречном направлении BMW. В результате столкновения водитель BMW погиб.