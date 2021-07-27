В результате травмы получили два пассажира иномарки: женщины 1973 и 1972 годов рождения. Госпитализация им не понадобилась. Лось же скончался на месте аварии. Его туша была передана сотрудникам Государственного охотничьего заказчика, сообщается в группе «Екатеринбург — Серов» «ВКонтакте».