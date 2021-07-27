Два человека пострадали в ДТП с лосем на трассе Екатеринбург — Тюмень

Два человека пострадали в ДТП с лосем на трассе Екатеринбург — Тюмень
Два человека пострадали в ДТП с лосем на трассе Екатеринбург — Тюмень
Сегодня, 20:12ПроисшествияФото: группа «Екатеринбург — Серов» «ВКонтакте»
На 81 километре автодороги Екатеринбург — Тюмень два человека получили травмы после ДТП с участием дикого животного — лося.

Инцидент произошел 27 июля, около 04.00. 49-летний водитель автомобиля Hyundai Sonata направлялся со стороны Екатеринбурга в сторону Тюмени и допустил наезд на лося, переходившего проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля.

В результате травмы получили два пассажира иномарки: женщины 1973 и 1972 годов рождения. Госпитализация им не понадобилась. Лось же скончался на месте аварии. Его туша была передана сотрудникам Государственного охотничьего заказчика, сообщается в группе «Екатеринбург — Серов» «ВКонтакте».

Отмечается, что ДТП случилось в зоне действия дорожного знака 1.27 «Дикие животные».

Фото:группа «Екатеринбург — Серов» «ВКонтакте»

Напомним, 7 июня стало известно, что на ЕКАД водитель Opel сбил лося, после чего животное отбросило на движущийся во встречном направлении BMW. В результате столкновения водитель BMW погиб.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
дтптюменьлосьекатеринбург - тюменьЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы