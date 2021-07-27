Двое свердловчан похитили и заживо похоронили мужчину за долг в 500 рублей

27-летний свердловчанин со своим знакомым похитили мужчину, вывезли его в лес и заживо похоронили. Все это произошло из-за долга в 500 рублей.

По данным следствия, трагедия произошла в ночь на 3 июля 2016 года в городе Карпинске. Злоумышленники насильно вывезли должника в лесной массив в районе поселка Сосновка, где, угрожая убийством, заставили его копать себе яму. Потерпевший выкопал небольшую яму и отказался копать её дальше, в связи с чем злоумышленники в очередной раз избили его и заставили продолжить копать. В дальнейшем они стали причинять своей жертве повреждения приисканной на месте происшествия деревянной дубинкой, сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. Позже злоумышленники поняли, что пострадавший обратится в полицию и все расскажет. Тогда они решили избавиться от мужчины. Когда жертва выкопал яму, его избили и засыпали сверху землёй, перекрыв тем самым доступ к воздуху. Позже пострадавший скончался. Об исчезновении молодого человека сообщила мать погибшего, но не сразу. Женщина была уверена, что её сын уехал в другой город на заработки. Неладное она почувствовала в свой день рождения, когда сын не поздравил её. На следующий день она обратилась в полицию с заявлением о безвестном исчезновении сына. Во время поисковых мероприятий удалось установить круг лиц, с кем в последний раз видели пропавшего. Также было установлено, что молодой человек не уезжал за пределы города. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Позже удалось установить и место происшествия, где заживо был погребен мужчина. Это место указал один из сообщников. Известно, что второй соучастник преступления избежит привлечения к уголовной ответственности, поскольку на данный момент он скончался. Расследование уголовного дела продолжается.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter