Двухлетний малыш-инвалид утонул в ведре в уральском поселке

Двухлетний малыш-инвалид утонул в ведре в уральском поселке
Двухлетний малыш-инвалид утонул в ведре в уральском поселке
Сегодня, 21:20ПроисшествияФото: 1MI
Двухлетний мальчик-инвалид захлебнулся в ведре с водой в поселке Бисерть Нижнесергинского района. Происшествие случилось 24 июня. В тот день мать ребенка ушла в ЖКХ для того, чтобы получить справку о составе семьи.

Мальчик, который родился с легочной недостаточностью, остался вместе с 16-летней сестрой. По ее словам, она на минуту вышла во двор, а когда вернулась, обнаружила, что брат захлебнулся в ведре, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в силовых структурах. Причиной смерти стала асфиксия при утоплении.

На тот момент мать мальчика была в отпуске по уходу за ребенком. Известно, что она проживает вместе со сварщиком, который имеет судимости за избиение, кражи и угон. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», однако на данный момент неизвестно, кто является фигурантом.

Напомним, 1 июля в деревне Семенова на реке Сосьва в Серовском городском округе утонул 11-летний ребенок. Тело мальчика со дна подняли местные жители.

Материалы по теме:
Свердловская областьребенокинвалидпоселокутонул
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы