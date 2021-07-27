Двухлетний малыш-инвалид утонул в ведре в уральском поселке

Двухлетний мальчик-инвалид захлебнулся в ведре с водой в поселке Бисерть Нижнесергинского района. Происшествие случилось 24 июня. В тот день мать ребенка ушла в ЖКХ для того, чтобы получить справку о составе семьи.

Мальчик, который родился с легочной недостаточностью, остался вместе с 16-летней сестрой. По ее словам, она на минуту вышла во двор, а когда вернулась, обнаружила, что брат захлебнулся в ведре, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в силовых структурах. Причиной смерти стала асфиксия при утоплении. На тот момент мать мальчика была в отпуске по уходу за ребенком. Известно, что она проживает вместе со сварщиком, который имеет судимости за избиение, кражи и угон. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», однако на данный момент неизвестно, кто является фигурантом. Напомним, 1 июля в деревне Семенова на реке Сосьва в Серовском городском округе утонул 11-летний ребенок. Тело мальчика со дна подняли местные жители. 11-летний мальчик утонул в реке Сосьва

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