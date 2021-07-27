Конфликт между бывшим полицейским и председателем Волчевки закончился стрельбой

Бывший полицейский выстрелил в детей и председателя Волчевки. Пострадавший получил химический ожог, в результате конфликта он был оштрафован на 10 тысяч рублей, при этом стрелявший получил штраф в пять тысяч рублей. Почему в поселке под Нижним Тагилом произошла стрельба, читайте в материале TagilCity.ru.

В мае 2020 года один из дачников поселка Волчевка — бывший полицейский — выстрелил в председателя населенного пункта из газового оружия. Об этом редакции TagilCity.ru сообщила жена пострадавшего Юлия Кухтина. По словам Юлии, ранее, находясь в состоянии алкогольного опьянения, Владимир Любченко уже стрелял в детей той же семьи. Он стрелял из газового оружия по нашим детям, по ногам. Мы ему не нравимся, все это происходило по пьяни, он был в состоянии алкогольного опьянения,сообщила редакции TagilCity.ru жительница Волчевки. В результате стрельбы пострадавший получил химический ожог, причем врачи их не стали фиксировать, сообщает женщина. Супруга потерпевшего считает, что такая несправедливость из-за того, что стрелявший является бывшим сотрудником полиции. Его оштрафовали на пять тысяч рублей, а моего мужа на 10 тысяч. Потому что он защищал себя и ребенка. Любченко Владимир его зовут. Он бывший полицейский, сейчас находится на пенсии, а жена у него действующий сотрудник полиции,делится женщина. В полиции подтвердили факт стрельбы. Информацию о том, являлся ли один из участников сотрудником правоохранительных органов, в тагильской полиции не подтвердили и не опровергли. В мае 2020 года в Волчевке действительно произошел конфликт, между двумя местными жителями. В результате инцидента участникам конфликта были причинены телесные повреждения. В отношении Любченко и Кухтина были возбуждены материалы об административном правонарушении,говорится в ответе полковника юстиции Асхара Келехсаева на официальный запрос TagilCity.ru.

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