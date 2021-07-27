Красили гараж: тагильчанин с сыном надышались парами краски и потеряли сознание

Красили гараж: тагильчанин с сыном надышались парами краски и потеряли сознание
Красили гараж: тагильчанин с сыном надышались парами краски и потеряли сознание
Сегодня, 21:59ПроисшествияФото: МБУ «Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила»
Житель Нижнего Тагила вместе со своим сыном во время покраски металлических конструкций гаражного кессона надышались парами краски и потеряли сознание.

Об этом стало известно после звонка от очевидца на номер 112 единой дежурной диспетчерской службы. Он сообщил, что в одном из гаражных кооперативов на Вагонке женщина просит о помощи.

После этого на месте инцидента выехали спасатели. С применением дыхательных аппаратов и при помощи специального оборудования они эвакуировали пострадавших. Мужчины были переданы врачам скорой медицинской помощи, сообщает МБУ «Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила».

Фото:МБУ «Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила»

Напомним, в конце апреля Верхнем Тагиле 12-летний школьник отравился газом из баллончика и умер на глазах у друзей. Подростки вместе планировали нюхать газ для зажигалок.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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