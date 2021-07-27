Маленького ребенка вытащил из озера проезжающий мимо таксист в Карпинске

Малыша в одном памперсе увидел и вытащил из озера ехавший мимо таксист в свердловском городе Карпинск. Ребенок был совершенно один.

Ребенок в одиночестве стоял в воде и плакал, когда его заметил проезжающий мимо водитель машины такси. Мужчина, услышав детский плач, остановился и вытащил малыша, а затем сообщил об инциденте в полицию. Мальчика он в итоге сам доставил в отдел. Затем мужчина узнал, что мать ребенка была найдена. В момент происшествия она находилась в алкогольном опьянении, сообщает Е1. Напомним, Дарью Агупову из Екатеринбурга, которая в начале июля спасла тонущих маму с 2-летним ребенком в Дегтярске, посмертно наградят Орденом мужества. Девушка спустя несколько дней после своего героического поступка скончалась в больнице. Спасшую утопающих Дарью Агупову из Екатеринбурга посмертно наградят Орденом мужества

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