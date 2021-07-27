Неизвестные похитили мужчину, надели мешок на голову и вывезли из России в Душанбе

60-летнего мужчину обманом выманили из дома и выслали в Душанбе — столицу Таджикистана, откуда он прибыл в Россию 20 лет назад. Похищение случилось 25 марта 2021 года.

В Свердловской области мужчина вместе со своей семьёй поселились в 90-е годы в городе Реже. Гражданство мужчина получил в 2005 году, пишет Е1. Спустя 15 лет у мигранта было отозвано гражданство и изъят паспорт Российской Федерации. В ГУ МВД Свердловской области спустя 15 лет обнаружили, что при подаче заявления на гражданство он указал ложную информацию о своём месте проживания. На протяжении двух лет мужчина оспаривал решение полицейских, которое считал незаконным. В итоге Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес решение об отсутствии причин для лишения гражданства. Сотрудникам полиции было велено вернуть документы жителю Свердловской области. Представители главка МВД с таким решением не согласились подали апелляционную жалобу на решение районного суда. Однако в день заседания областного суда, которое должно было состояться 25 марта 2021 года, мужчину вызвали в администрацию города. По словам сына похищенного, у представителей Росреестра возникли какие-то вопросы по земельному участку. Они попросили утром срочно приехать в администрацию. Отец и сын поехали вместе. По пути в администрацию их остановил сотрудник ДПС, заявив, что на сына есть предписание за неоплаченный штраф. 60-летний мужчина торопился, поэтому решил доехать до администрации на общественном транспорте. Сын, оплатив штраф, стал звонить отцу, но телефон был недоступен. Тогда он поехал в администрацию, но там сказали, что мужчина не приезжал. Заявление в полиции об исчезновении было принято на следующий день. Тогда же похищенный мужчина, связавшись с юристами Уральской ассоциации беженцев, попросил сообщить родственникам, что он живой и находится в Таджикистане, куда он был вывезен насильно. По словам одного из сотрудников авиакомпании, мужчину волокли по аэропорту с мешком на голове. Полицейские дело об исчезновении закрыли, поскольку теперь его местонахождение известно. По словам председателя Уральской ассоциации беженцев Людмилы Лукашевой, обращения в Следственный комитет, прокуратуру, консулу России в Таджикистане ничего не дали. Мужчина сейчас находится у родственников. Напомним, 28 июня 2021 года в Екатеринбурге был похищен 50-летний мужчина во дворе жилого дома. Как оказалось, он является поваром из Китая и работает в кафе «Нихао». Сотрудники полиции сообщили, что мужчина живой и здоровый. Подробности происшествия неизвестны. Суд в Екатеринбурге отправил под арест похитившего свою жену бизнесмена

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter