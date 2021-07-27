Похитивший супругу бизнесмен избил бухгалтера в Екатеринбурге

Как рассказала сама женщина, нападение на неё было совершено 30 марта. Начальник зашел в кабинет и они начали обсуждать рабочие моменты. Позже мужчина начал пинать стол, а потом потребовал отдать ему ноутбук, который женщина сама себе купила.
На отказ он вырвал у неё сумку из рук, ударил головой об стену и выбросил вещи в окно, а затем спустился и все спрятал. Бухгалтер сразу вызвала на место сотрудников полиции. У пострадавшей медики диагностировали сотрясение мозга и месяц она не могла ходить на работу.
Изначально следователь вынес отказ в возбуждении уголовного дела о побоях, но женщина обратилась в прокуратуру, которая отправила материалы проверки на доследование. Сообщила пострадавшая «КП-Екатеринбург».
Напомним, что мать 39-летнего бизнесмена из Екатеринбурга, который похитил свою жену и, предположительно, избивал ее, назвала поступок мужчины романтичным. Это произошло после суда, на котором Дмитрия отправили под арест.