Похитивший супругу бизнесмен избил бухгалтера в Екатеринбурге

39-летний бизнесмен из Екатеринбурга, который похитил свою супругу и избивал её сутки в коттедже, обвиняется в избиении 47-летнего бухгалтера. Инцидент произошел несколько месяцев назад. В тот день обвиняемый ударил пострадавшую головой об стену и забрал у неё телефон и ноутбук.

Как рассказала сама женщина, нападение на неё было совершено 30 марта. Начальник зашел в кабинет и они начали обсуждать рабочие моменты. Позже мужчина начал пинать стол, а потом потребовал отдать ему ноутбук, который женщина сама себе купила. На отказ он вырвал у неё сумку из рук, ударил головой об стену и выбросил вещи в окно, а затем спустился и все спрятал. Бухгалтер сразу вызвала на место сотрудников полиции. У пострадавшей медики диагностировали сотрясение мозга и месяц она не могла ходить на работу. Изначально следователь вынес отказ в возбуждении уголовного дела о побоях, но женщина обратилась в прокуратуру, которая отправила материалы проверки на доследование. Сообщила пострадавшая «КП-Екатеринбург». Напомним, что мать 39-летнего бизнесмена из Екатеринбурга, который похитил свою жену и, предположительно, избивал ее, назвала поступок мужчины романтичным. Это произошло после суда, на котором Дмитрия отправили под арест. Мать екатеринбургского бизнесмена назвала романтичным похищение им своей жены

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