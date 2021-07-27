После массовой драки у магазина в Екатеринбурге погиб мужчина

После массовой драки у магазина в Екатеринбурге погиб мужчина
После массовой драки у магазина в Екатеринбурге погиб мужчина
Сегодня, 16:26ПроисшествияФото: 1МI
В понедельник, 19 июля, в Екатеринбурге на парковке у магазина «Монетка» произошла массовая драка с участием пятерых человек.

Во время разборок травмы получил 45-летний мужчина, который приехал в столицу Урала из Соль-Илецка. На следующий день пострадавший скончался в больнице.

По предварительной информации, смертельные травмы пострадавшему нанёс 36-летний, ранее судимый мужчина. Он уже дал признательные показания. Об этом сообщает ЕАН, со ссылкой на собственный источник.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Напомним, что во дворе жилого комплекса «Авиатор» на улице Утренняя, 7 местные жители устроили массовую драку. По словам очевидцев, все ее участники были пьяны.

Сюжеты:
Екатеринбург
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