После массовой драки у магазина в Екатеринбурге погиб мужчина

В понедельник, 19 июля, в Екатеринбурге на парковке у магазина «Монетка» произошла массовая драка с участием пятерых человек.

Во время разборок травмы получил 45-летний мужчина, который приехал в столицу Урала из Соль-Илецка. На следующий день пострадавший скончался в больнице. По предварительной информации, смертельные травмы пострадавшему нанёс 36-летний, ранее судимый мужчина. Он уже дал признательные показания. Об этом сообщает ЕАН, со ссылкой на собственный источник. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Напомним, что во дворе жилого комплекса «Авиатор» на улице Утренняя, 7 местные жители устроили массовую драку. По словам очевидцев, все ее участники были пьяны. Массовую драку устроили пьяные жители Екатеринбурга во дворе многоэтажки

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