СК проверит мать умершей от ВИЧ-инфекции девочки

Как сообщает сайт 360, трехлетняя девочка заразилась инфекцией от ВИЧ-положительной матери. Та не принимала нужные лекарства, чтобы снизить шанс передачи вируса ребенку.
После рождения дочери ВИЧ-диссидентка выбрасывала назначенные таблетки в унитаз. В результате опека была передана 55-летней бабушке.
Следователи установили, что в период проживания девочки с матерью ее болезнь прогрессировала. А когда та находилась в больнице инфекция не развивалась.
После смерти девочки врачи сделали вывод, что при приеме препаратов она могла бы прожить намного дольше.
О смерти девочки стало известно благодаря активистам, которые борются с проблемой ВИЧ-отрицания. Они направили письмо депутатам Госдумы с просьбой принять закон о недопустимости ВИЧ-диссидентства.