СК проверит мать умершей от ВИЧ-инфекции девочки

СК проверит мать умершей от ВИЧ-инфекции девочки
СК проверит мать умершей от ВИЧ-инфекции девочки
Сегодня, 18:57ПроисшествияФото: sledcom.ru
Следственный комитет проверит обстоятельства смерти ВИЧ-инфицированной девочки, мать которой не давала ей нужные лекарства.

Как сообщает сайт 360, трехлетняя девочка заразилась инфекцией от ВИЧ-положительной матери. Та не принимала нужные лекарства, чтобы снизить шанс передачи вируса ребенку.

После рождения дочери ВИЧ-диссидентка выбрасывала назначенные таблетки в унитаз. В результате опека была передана 55-летней бабушке.

Следователи установили, что в период проживания девочки с матерью ее болезнь прогрессировала. А когда та находилась в больнице инфекция не развивалась.

После смерти девочки врачи сделали вывод, что при приеме препаратов она могла бы прожить намного дольше.

О смерти девочки стало известно благодаря активистам, которые борются с проблемой ВИЧ-отрицания. Они направили письмо депутатам Госдумы с просьбой принять закон о недопустимости ВИЧ-диссидентства.

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