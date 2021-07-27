Скрыли один из двух эмбрионов: тагильчанка обвинила медцентр Екатеринбурга после ЭКО

Тагильчанка Елена проходила процедуру искусственного оплодотворения в медицинском центре «Гармония» в Екатеринбурге. Ей подсадили один эмбрион, но он не прижился. Позже Елена узнала, что был заморожен и второй эмбрион, причем этот факт в клинике ей не озвучивали. Получить его она смогла только после конфликта с врачом.

Елена лечится от бесплодия и пытается забеременеть. Жительница Нижнего Тагила рассказала редакции TagilCity.ru, что первый раз делала ЭКО в декабре 2020 года в клинике «Гармония» на ул. Советская, 42 в Екатеринбурге. Эмбрион заморозили, так как сразу подсадить не позволило здоровье. Чтобы получить эмбрионы, женщине даются препараты, чтобы росли фолликулы. Потом делается пункция, яйцеклетки извлекают. Мужчина сдает спермограмму и яйцеклетки оплодотворяют. Затем эмбрионы развиваются в течении пяти дней и их обычно сразу подсаживают. Если нет возможности сделать ЭКО, эмбрионы замораживают и подсаживают когда надо. Называется криоконсервация, пояснила тагильчанка. Елена отметила, что ей сказали, что получился только один эмбрион, который ей и подсадили. Но операция не удалась, эмбрион не прикрепился. В выписке от врача, предоставленной Еленой в редакцию, значится один эмбрион. В выписке, которую 11 декабря 2020 года лично подписал мой лечащий врач, завотделения ВРТ Сергей Яковлев, написано, что эмбрион был только один. Выписка нужна, для того, чтобы заново подать на ЭКО по полису обязательного медицинского страхования, рассказала Елена. Затем тагильчанка решила сделать ЭКО в другой клинике. Новый лечащий врач запросил эмбриологическую карту. Эмбриологи ведут свою карту, пациенткам на руки она не выдается. По словам женщины, в «Гармонии» ей не хотели отдавать карту, но пришлось — по запросу. Оказалось, что по документам заморожены были два эмбриона. После того, как она узнала об этом, тагильчанка попросила страховую компанию провести проверку. Оттуда прислали письменный ответ, что это действительно так. Дополнительно администрация OOO МФЦ «Гармония» сообщает, что по организационным причинам сведения о ранее выполненной криоконсервации были доведены до Вас не в полном объеме, при этом эмбриологический протокол от 12 августа 2020 года содержит данные о криоконсервации биологического материала в полном объеме, сказано в официальном ответе Елене от страховой компании «СОГАЗ-Мед». Тагильчанка позвонила в клинику «Гармония», чтобы выяснить ситуацию. По ее словам, врач Сергей Яковлев разговаривал с ней по-хамски и отказался от комментариев, однако в итоге согласился отдать второй эмбрион. Яковлев сказал, что он не знал, что есть второй эмбрион. А как лечащий врач может этого не знать? Тем более он заведующий отделением, удивляется женщина. Сейчас Елена написала заявление в прокуратуру, чтобы правоохранители провели свою проверку. Она намерена добиться наказания виновных в сокрытии от нее второго эмбриона. Тагильчанка не считает это организационной ошибкой, она думает, что второго эмбриона намеревались продать. Я не понимаю, почему они скрыли наличие второго эмбриона. Я думаю, они хотели продать его, это невероятный стресс. Хочу придать это дело огласке, чтобы другие пациенты были внимательнее, отметила Елена.

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