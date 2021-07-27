В краже денег с карты многодетной матери обвиняется житель села Петрокаменское

Напомним, в начале 2021 года у жительницы Кировграда украли сумку в ТЦ на Свердловском шоссе, а затем сняли 45 тысяч рублей с карты. Сотрудниками полиции было установлено, что деньги сняла женщина-юрист из Невьянска. По её словам, она не удержалась, увидев записку с пин-кодами от карт. Всю сумму она вернула потерпевшей. Сейчас юрист находится под подпиской о невыезде.