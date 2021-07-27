В краже денег с карты многодетной матери обвиняется житель села Петрокаменское

Заявление в отделение полиции № 1 подала сельчанка, мать шестерых несовершеннолетних детей. Следствием было установлено, что когда женщина собиралась на работу, она оставила дома свою банковскую карту, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».
Вечером женщина увидела сообщение о списании небольшой суммы. Позже пришли сообщения о том, что с карты были списаны сначала 800, а потом 300 рублей. Свердловчанка, заподозрив неладное, позвонила детям, чтобы выяснить, на что потрачены деньги. Оказалось, в магазине её сын был только один раз, и, когда он возвращался домой, карту потерял.
Всего списаний было шесть при оплате товаров в двух местных магазинах.
Полицейские выяснили личность расплачивавшегося украденной картой. Свердловчанин ранее был судим, но сейчас его судимости погашены. Он рассказал, что карту нашёл около магазина и решил ею воспользоваться. Когда был совершён один платёж, он воспользовался картой ещё несколько раз.
Позже он выбросил карту в печь, чтобы потом сжечь. Обвиняемый решил, что, если он неё уничтожит, то сотрудники полиции не узнают, кто похитил деньги.
Когда полицейские пришли к нему домой, мужчина сразу же во всём признался. Также он возместил женщине причинённый материальный ущерб.
В ближайшее время уголовное дело рассмотрит Пригородный суд.
Напомним, в начале 2021 года у жительницы Кировграда украли сумку в ТЦ на Свердловском шоссе, а затем сняли 45 тысяч рублей с карты. Сотрудниками полиции было установлено, что деньги сняла женщина-юрист из Невьянска. По её словам, она не удержалась, увидев записку с пин-кодами от карт. Всю сумму она вернула потерпевшей. Сейчас юрист находится под подпиской о невыезде.