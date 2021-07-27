Водитель автомобиля ГИБДД спровоцировал аварию с пострадавшими под Нижними Сергами

29-летний водитель служебной Lada Vesta спровоцировал аварию под Нижними Сергами, не убедившись в безопасности маневра при обгоне. В результате ДТП пострадали два человека.

Экипаж ГИБДД утром 26 июля спровоцировал аварию в районе Нижних Серег, которая попала на запись видеорегистратора. На кадрах видно, как служебная Lada Vesta, выехав на встречную полосу, помешала автомобилю, ехавшему сзади, совершить обгон впереди идущего транспортного средства. Чтобы избежать аварии водителю Lada Granta, ехавшей позади, пришлось резко затормозить, отчего автомобиль вылетел на обочину и перевернулся. В результате аварии пострадали два человека: 26-летний водитель, госпитализация ему не потребовалась, и 49-летний пассажир, он доставлен в больницу, где врачи оказывают ему необходимую помощь, рассказал глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых Е1. Он отметил, что все участники аварии в момент происшествия были трезвы и пристегнуты ремнями безопасности. По данному факту территориальным ОВД проводится проверка. Полиция возбудила административное делопроизводство по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ, в его рамках будет дана оценка водителям обоих транспортных средств, отметил полковник Горелых. Напомним, в середине июля нетрезвый водитель иномарки в Североуральске, уходя от преследования сотрудниками Госавтоинспекции на скорости 160 километров в час, не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел с проезжей части и перевернулся. Нетрезвый водитель попал в ДТП во время ухода от погони ГИБДД в Североуральске

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