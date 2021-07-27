Взрыв прогремел на территории центра по утилизации отходов в Германии

Взрыв прогремел на территории центра по утилизации отходов в Германии
Взрыв прогремел на территории центра по утилизации отходов в Германии
Сегодня, 16:46ПроисшествияФото: ZDF-Landesstudio Nordrhein-Westfalen
Несколько человек пострадали в результате мощного взрыва на территории центра по утилизации отходов в немецком городе Леверкузен. Еще несколько сотрудников предприяти числятся пропавшими без вести.

Пятеро числятся пропавшими без вести и как минимум двое пострадали в результате взрыва, произошедшего утром 27 июля на мусоросжигательным заводе на юге Германии — в городе Леверкузен, сообщает компания Currenta GmbH & Co. OHG, под управлением которой находится предприятие по утилизации отходов, сообщает ТАСС.

Изначально сообщалось, что взрыв произошел на территории германской химико-фармацевтической компании Bayer, но позднее эту информацию опроверг представитель фирмы.

Жителей Леверкузена предупреждают о возможных выбросах в атмосферу вредных веществ и просят закрывать окна и двери, не покидать своих домов.

Причины взрыва устанавливают специалисты, уже сейчас известно, что на предприятии взорвалась цистерна в центре по переработке отходов.

Напомним, утром 15 июня взрыв прогремел на химическом заводе Chemtool в американском штате Иллинойс, в Роктоне, расположенном в 150 километрах от Чикаго. Из-за пожара и опасных выбросов, были эвакуированы не только сотрудники фабрики, но и жители близлежащих населенных пунктов.

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