Закопал и слал себе СМС: 8 лет получил уралец за убийство подруги

Закопал и слал себе СМС: 8 лет получил уралец за убийство подруги
Закопал и слал себе СМС: 8 лет получил уралец за убийство подруги
Сегодня, 15:18ПроисшествияФото: 1МI
Жителю посёлка Белоярского за убийство своей подруги назначали срок 8 лет колонии строгого режима. Убийство произошло в частном доме 13 мая 2019 года.

Когда убитая легла спать, мужчина решил посмотреть её переписку в телефоне. По словам старшего помощника руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александра Шульги, обвиняемый в приступе ревности задушил её. Тело подруги осуждённый скинул в погреб, после чего выкопал яму около дома, в которую бросил убитую.

Сначала преступник, чтобы замести следы, несколько дней с телефона женщины отправлял себе сообщения о том, что она уехала в Екатеринбург и просит о ней не беспокоиться. Вскоре после этого телефон погибшей осуждённый продал, сообщили в СКР по Свердловской области

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, родственники убитой женщины забеспокоились, что она не выходит на связь. Сотрудники отделения № 29 ОВД «Заречный» стали выяснять обстоятельства.

Кроме того, решили проверить мужчину на детекторе лжи, после которой стало ясно, что он знает детали убийства, которые непричастный к преступлению знать не мог. Мужчина вину свою признал. Во время проверки показаний на месте происшествия он рассказал подробности преступления.

Напомним, в декабре 2020 года мужчина, пребывающий в алкогольном опьянении, во время ссоры зарезал женщину, с которой жил вместе, после чего попытался сбежать. Тавдинский районный суд приговорил обвиняемого к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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