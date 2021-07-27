Закопал и слал себе СМС: 8 лет получил уралец за убийство подруги

Сначала преступник, чтобы замести следы, несколько дней с телефона женщины отправлял себе сообщения о том, что она уехала в Екатеринбург и просит о ней не беспокоиться. Вскоре после этого телефон погибшей осуждённый продал, сообщили в СКР по Свердловской области