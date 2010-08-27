Лесные пожары должны быть потушены через неделю
27 августа 2010, 16:22ПроисшествияОльга
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Лесные пожары должны быть потушены к концу следующей недели. Такое поручение дал губернатор Александр Мишарин на видеоконференции с главами муниципалитетов.
Сейчас в регионе 35 пожаров – в 3 раза меньше, чем раньше, поэтому следующая пятница - реальный срок, считает губернатор.
Пострадавшие от пожаров районы продолжают получать гуманитарную помощь со всех уголков области. Такого количества вещей и продуктов людям, потерявшим кров, более чем достаточно, и власти этих районов начали раздавать поступающую помощь всем нуждающимся.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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