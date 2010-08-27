Лесные пожары должны быть потушены через неделю

Сейчас в регионе 35 пожаров – в 3 раза меньше, чем раньше, поэтому следующая пятница - реальный срок, считает губернатор.

Пострадавшие от пожаров районы продолжают получать гуманитарную помощь со всех уголков области. Такого количества вещей и продуктов людям, потерявшим кров, более чем достаточно, и власти этих районов начали раздавать поступающую помощь всем нуждающимся.