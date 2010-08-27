Подростки разгромили 120 памятников на одном из кладбищ в Свердловской области
27 августа 2010, 10:19ПроисшествияОльга
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На Среднем Урале трое подростков разбили на кладбище в Туринском районе 120 памятников.
Как рассказал сегодня "Новому Региону" представитель свердловского ГУВД, разрушенные надгробия из мрамора и гранита обнаружил сегодня утром местный житель.
Вандалов удалось поймать. Ими оказались трое местных подростков, самому старшему из которых 18 лет. Двое его подельников еще учатся в школе – один 1999-го, второй – 1997 года рождения.
На допросе подростки признали свою вину. Сейчас их проверяют на предмет употребления наркотиков и токсических веществ и на участие в каких-либо неформальных группировках, сообщил представитель свердловского ГУВД.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям "Вандализм" или "Надругательство над могилами усопших".
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