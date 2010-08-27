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Подростки разгромили 120 памятников на одном из кладбищ в Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Подростки разгромили 120 памятников на одном из кладбищ в Свердловской области

27 августа 2010, 10:19ПроисшествияОльга
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