Подростки разгромили 120 памятников на одном из кладбищ в Свердловской области

Как рассказал сегодня "Новому Региону" представитель свердловского ГУВД, разрушенные надгробия из мрамора и гранита обнаружил сегодня утром местный житель.

Вандалов удалось поймать. Ими оказались трое местных подростков, самому старшему из которых 18 лет. Двое его подельников еще учатся в школе – один 1999-го, второй – 1997 года рождения.

На допросе подростки признали свою вину. Сейчас их проверяют на предмет употребления наркотиков и токсических веществ и на участие в каких-либо неформальных группировках, сообщил представитель свердловского ГУВД.