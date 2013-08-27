Тагильчанин оштрафован за свалку мусора недалеко от пансионата «Аист»

Так, еще в апреле месяце Михаил Владимирович Люханов обнаружил кучу мусора недалеко от «Аиста». Кроме того, нарушитель был пойман Михаилом Владимировичем «за руку» на месте преступления, при выбрасывании бытового мусора из «Газели». Им оказался 48-летний мужчина. По результатам проверки Главе города Нижний Тагил было внесено представление об устранении нарушений законодательства об отходах производства и потребления.

Дело усугубилось, когда активист обнаружил «вновь организованную свалку по соседству со старой. Свалка была из биологических отходов - кости, шкуры, солёные огурцы, пакеты из-под молока производства одной из исправительных колоний Пермской области, остатки свиней». Чем продолжилось складирование мусора, пользователи TagilCity.ru в курсе. Отметим, что во поводу второй свалки также проходит разбирательство: возможно, эти отходы принадлежат какой-то религиозной секте.

Согласно закону, именно на администрацию возложена обязанность по охране окружающей среды, организации сбора, вывоза утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов. Органам местного самоуправления Законом Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» даны и полномочия по привлечению виновных к административной ответственности. Которые, как показали недавние события, практически не используются сообщают в природоохранной прокуратуре.

Разбирательство по первому делу продолжалось целых 4 месяца, несмотря на наличие всех обстоятельств – и виновный пойман, и свалка по-прежнему на месте. Сегодня Калинин Василий Валентинович, природоохранный прокурор Нижнего Тагила, поделился с редакцией TagilCity.ru информацией о том, что 27 августа решением судьи Ленинского района штрафу в 1 000 рублей был подвергнут нарушитель – 48-летний мужчина. Кроме того, согласно решению, мужчина вместе с администрацией города и управлением городским хозяйством администрации города, обязаны ликвидировать свалку.

Также Василий Валентинович сообщил, что разбирательство по поводу недавнего скандала о свалке трупов свиней идет, но пока безрезультатно.