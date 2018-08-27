16-летняя девушка третьи сутки разыскивается в Екатеринбурге

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
16-летнюю Таню Подергину разыскивают в Екатеринбурге с 24 августа.
Сюжеты: Екатеринбург
Последний раз девушка звонила другу 24 августа в 20.00. Она собиралась пойти на вечеринку к ребятам, с которыми познакомилась на улице.
Мама пропавшей отмечает, что дочь и раньше уходила из дома.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Девушка была одета в голубые джинсы, серо-черную куртку, черную футболку с принтом и кеды. Из особых примет: в носу — пирсинг, сообщает «Вечерний Екатеринбург».
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей