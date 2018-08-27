17-летний подросток бесследно пропал в окрестностях Красноуральска

25 августа 17-летний Рамиль Фахрутдинов отправился на велосипеде к сводному брату, который пас скот у дороги Верхняя Тура – Красноуральск. На обратном пути молодой человек пропал. Велосипед был найден вечером в 300 метрах от поворота в лес.

На протяжении двух суток Рамиля разыскивают военные, спасатели, полиция и волонтёры, сообщает «Уралинформбюро».

Фото: «Уралинформбюро»

Юноша плотного телосложения, рост составляет 180 сантиметров. Овальное лицо, прямые тёмные короткие волосы, прямой нос. Подросток был одет в футболку и куртку серого цвета из плащевой ткани с надписью «Святогор», синие штаны и чёрные резиновые сапоги.