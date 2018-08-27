17-летний подросток бесследно пропал в окрестностях Красноуральска

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Двое суток назад в Красноуральске пропал 17-летний молодой человек. К поискам привлечены военные, МЧС, полиция и добровольцы. В последний раз подростка видел сводный брат.
25 августа 17-летний Рамиль Фахрутдинов отправился на велосипеде к сводному брату, который пас скот у дороги Верхняя Тура – Красноуральск. На обратном пути молодой человек пропал. Велосипед был найден вечером в 300 метрах от поворота в лес.
На протяжении двух суток Рамиля разыскивают военные, спасатели, полиция и волонтёры, сообщает «Уралинформбюро».
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Фото: «Уралинформбюро»
Юноша плотного телосложения, рост составляет 180 сантиметров. Овальное лицо, прямые тёмные короткие волосы, прямой нос. Подросток был одет в футболку и куртку серого цвета из плащевой ткани с надписью «Святогор», синие штаны и чёрные резиновые сапоги.
Информацию о месторождении Рамиля можно сообщать по телефонам 02 или (343) 358-71-61.
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