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#домахорошо
9-летний мальчик получил травму головы в ДТП в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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9-летний мальчик получил травму головы в ДТП в Нижнем Тагиле

Сегодня, 07:00Происшествия
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