9-летний мальчик получил травму головы в ДТП в Нижнем Тагиле

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В произошедшей на Руднике аварии пострадал 9-летний пассажир. Автомобиль, в котором находился ребенок, вылетел с дороги и чуть не врезался в бетонный столб.
Сюжеты: Нижний Тагил
Вечером 26 августа у дома на улице Перова, 40 автомобиль ВАЗ-2114 съехал с проезжей части на обочину, влетел в кусты и зацепил бетонный столб. По предварительной версии женщина, находящаяся за рулем, не справилась с управлением.
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Как сообщают «Все новости» в аварии пострадал 9-летний пассажир. Его доставили в ЦГБ №3, где диагностировали сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.
Подробности произошедшего предстоит установить сотрудникам дорожной полиции.
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