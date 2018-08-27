9-летний мальчик получил травму головы в ДТП в Нижнем Тагиле

Вечером 26 августа у дома на улице Перова, 40 автомобиль ВАЗ-2114 съехал с проезжей части на обочину, влетел в кусты и зацепил бетонный столб. По предварительной версии женщина, находящаяся за рулем, не справилась с управлением.