Граната найдена в подвале жилого дома в Краснотурьинске

26 августа в правоохранительные органы Краснотурьинска поступило сообщение о том, что жильцы дома по адресу: улица Карла Маркса, 29 обнаружили в подвале здания взрывоопасный снаряд.

На место происшествия прибыли пожарные и полиция, жилое здание было оцеплено, а жильцы эвакуированы.

Опытный специалист, прибывший к месту опасной находки, высказал предположение, что граната является муляжом.