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#домахорошо
Граната найдена в подвале жилого дома в Краснотурьинске
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Krasnoturinsk.info photo 2018 08 27 10 02 12

Граната найдена в подвале жилого дома в Краснотурьинске

Сегодня, 13:40ПроисшествияФото: «Вечерний Краснотурьинск»
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