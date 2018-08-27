Граната найдена в подвале жилого дома в Краснотурьинске
Сегодня, 13:40ПроисшествияФото: «Вечерний Краснотурьинск»
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26 августа в подвале жилого дома в Краснотурьинске жильцы обнаружили советский снаряд.
Источник: «Вечерний Краснотурьинск»
26 августа в правоохранительные органы Краснотурьинска поступило сообщение о том, что жильцы дома по адресу: улица Карла Маркса, 29 обнаружили в подвале здания взрывоопасный снаряд.
На место происшествия прибыли пожарные и полиция, жилое здание было оцеплено, а жильцы эвакуированы.
Опытный специалист, прибывший к месту опасной находки, высказал предположение, что граната является муляжом.
Снаряд был изъят и отправлен на экспертизу.
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