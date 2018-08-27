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#домахорошо
Спортсменка из Екатеринбурга заблудилась в лесу во время челябинского марафона
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Спортсменка из Екатеринбурга заблудилась в лесу во время челябинского марафона

Сегодня, 14:10ПроисшествияФото: Е1
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