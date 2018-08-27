Спортсменка из Екатеринбурга заблудилась в лесу во время челябинского марафона
Сегодня, 14:10ПроисшествияФото: Е1
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25 августа бегунья Александра Морозова из Екатеринбурга потерялась в лесу во время марафона по национальному парку «Таганай» в Челябинской области. Девушке удалось на следующий день самостоятельно выйти из леса.
Сюжеты: Екатеринбург
Александра Морозова принимала участие в челябинском марафоне по национальному парку «Таганай». Из-за густого тумана девушке не удалось разглядеть разметку, и она свернула с дистанции.
Только к утру Александра Морозова, идя по реке, вышла к населенному пункту. По словам самой девушки, ей повезло, что с собой было немного еды и на пути не встретились дикие животные, которые водятся в тех краях.
Ночевать Александре пришлось под деревом, пишет Е1.
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