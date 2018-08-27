Спортсменка из Екатеринбурга заблудилась в лесу во время челябинского марафона

Александра Морозова принимала участие в челябинском марафоне по национальному парку «Таганай». Из-за густого тумана девушке не удалось разглядеть разметку, и она свернула с дистанции.

Только к утру Александра Морозова, идя по реке, вышла к населенному пункту. По словам самой девушки, ей повезло, что с собой было немного еды и на пути не встретились дикие животные, которые водятся в тех краях.