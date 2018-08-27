Житель Краснотурьинска осужден на 11 лет за посылку с наркотиками из Китая
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49-летний Олег Плотников из Красноуральска приговорен к 11 годам лишения свободы за посылку из Китайской Народной Республики, содержащую производное наркотическое средство.
Источник: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области
В Краснотурьинске правоохранительные органы задержали 49-летнего Олега Плотникова в почтовом отделении. Мужчина получал посылку из Китая, содержащую производные наркотические средства массой менее 99,4 грамма.
В ходе следствия было установлено, что Олег Плотников в период с августа по ноябрь 2014 года заказал из Китая наркотическое вещество массой не менее 149,4 грамма. Посылка не пришла, поэтому в период с марта по август 2015 года житель Красноуральске сделал повторный заказ.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, за контрабанду и приготовление к сбыту наркотических средств, он осужден на 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Олег Плотников признал свою вину.
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