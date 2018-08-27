Житель Краснотурьинска осужден на 11 лет за посылку с наркотиками из Китая

В ходе следствия было установлено, что Олег Плотников в период с августа по ноябрь 2014 года заказал из Китая наркотическое вещество массой не менее 149,4 грамма. Посылка не пришла, поэтому в период с марта по август 2015 года житель Красноуральске сделал повторный заказ.