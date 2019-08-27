В Нижнем Тагиле судебного пристава оштрафовали на 5 тысяч рублей

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, сотрудники горно-металлургического колледжа имени Черепановых 21 июня 2019 года направили в отдел судебных приставов по Ленинскому району города Нижний Тагил и Пригородному району УФССП России по Свердловской области обращение о предоставлении информации по исполнительному производству, взыскателем по которому является сам колледж. Обращение было зарегистрировано 25 июня 2019 года, а 26 июня передано исполнителю для подготовки ответа. Однако ответ заявителю так и не был направлен.