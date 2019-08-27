В Нижнем Тагиле в ДТП с пьяным водителем пострадал ребенок
Сегодня, 08:37ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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26 августа на Вые в Нижнем Тагиле произошло ДТП, в результате которого травмы получил ребенок, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Водитель 1988 года рождения за рулем «Ауди», следуя по улице Фрунзе со стороны улицы Черемшанская в сторону улицы Черных, допустил столкновение с ехавшим впереди автомобилем «Мазда». В результате аварии в больницу доставлена несовершеннолетняя пассажирка последнего авто. Девочка 2009 года рождения получила сотрясение головного мозга и закрытую ЧМТ. Аналогичные травмы зафиксированы у водителя «Ауди», он от госпитализации отказался.
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У водителя «Ауди» имелись признаки алкогольного опьянения. От прохождения медосвидетельствования он отказался. Он привлечен к административной ответственности. Водитель «Мазды» на момент ДТП был трезв.
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