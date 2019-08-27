В Нижнем Тагиле в ДТП с пьяным водителем пострадал ребенок

Водитель 1988 года рождения за рулем «Ауди», следуя по улице Фрунзе со стороны улицы Черемшанская в сторону улицы Черных, допустил столкновение с ехавшим впереди автомобилем «Мазда». В результате аварии в больницу доставлена несовершеннолетняя пассажирка последнего авто. Девочка 2009 года рождения получила сотрясение головного мозга и закрытую ЧМТ. Аналогичные травмы зафиксированы у водителя «Ауди», он от госпитализации отказался.