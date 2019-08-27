В Нижнем Тагиле водитель попытался скрыться с места ДТП после наезда на подростка

По информации дорожной полиции, водитель Chery двигался по улице Фрунзе в сторону улицы Космонавтов и в районе Вогульской наехал на 16-летнего подростка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП автомобиль получил повреждения, подростка с ушибленной ссадиной локтя доставили в больницу, откуда он впоследствии был отпущен.

После наезда водитель попытался скрыться с места аварии, но в течение 15 минут его разыскали и задержали. При выяснении обстоятельств произошедшего сотрудники ГИБДД усмотрели у водителя признаки алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался, за что был привлечён к административной ответственности.