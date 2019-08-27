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#300лет
В Нижнем Тагиле водитель попытался скрыться с места ДТП после наезда на подростка
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
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В Нижнем Тагиле водитель попытался скрыться с места ДТП после наезда на подростка

Сегодня, 22:22ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу
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