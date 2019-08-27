В Нижнем Тагиле водитель попытался скрыться с места ДТП после наезда на подростка
Сегодня, 22:22ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу
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Инцидент произошёл днём 27 августа возле дома № 60 по улице Вогульская, сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу. Водитель автомобиля Chery совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода.
Сюжеты: Нижний Тагил
По информации дорожной полиции, водитель Chery двигался по улице Фрунзе в сторону улицы Космонавтов и в районе Вогульской наехал на 16-летнего подростка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП автомобиль получил повреждения, подростка с ушибленной ссадиной локтя доставили в больницу, откуда он впоследствии был отпущен.
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После наезда водитель попытался скрыться с места аварии, но в течение 15 минут его разыскали и задержали. При выяснении обстоятельств произошедшего сотрудники ГИБДД усмотрели у водителя признаки алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался, за что был привлечён к административной ответственности.
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