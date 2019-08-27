В Верхотурье два подростка пострадали в ДТП с мопедом

По информации дорожной полиции, водитель автомобиля Hyundai Getz выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу мопеду «Альфа» с 14-летним школьником за рулём. В результате столкновения водителя-подростка и его несовершеннолетнего пассажира доставили в районную больницу с различными травмами.