В Верхотурье два подростка пострадали в ДТП с мопедом
Сегодня, 21:42ПроисшествияФото: Пресс-служба ГИБДД Свердловской области
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Авария произошла вечером 26 августа в верхотурском селе Дерябино. Подросток на мопеде попал в аварию, и вместе с пассажиром получил травмы и был госпитализирован, сообщает пресс-служба ГИБДД Свердловской области.
По информации дорожной полиции, водитель автомобиля Hyundai Getz выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу мопеду «Альфа» с 14-летним школьником за рулём. В результате столкновения водителя-подростка и его несовершеннолетнего пассажира доставили в районную больницу с различными травмами.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В ходе проверки инспекторы установили, что мопед являлся подарком родственника. Школьник ездил на нём без прав и разрешения родителей. Оба подростка в момент аварии были без мотошлемов.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей