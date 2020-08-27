Прокуратура начала проверку после задымления на шахте тагильского ВГОКа

Прокуратура начала проверку после задымления на шахте тагильского ВГОКа

Сегодня, 12:01ПроисшествияPhoto: pixabay
Прокуратура в Кушве организовала проверку соблюдения требований об охране труда и трудовых прав работников в связи с задымлением шахты, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Прокуратура города Кушвы проведет проверку по поводу задымления на шахте, которое произошло 27 августа в стволе шахты «Южная».

Происшествие случилось около 8 утра на отметке минус 480 метров, были эвакуированы 175 горняков. Никто не пострадал.

Сейчас на месте работают спасатели и пожарные. На данный момент задымление устранено, загазованность отсутствует.

По результатам проверки при необходимости планируется провести меры прокурорского реагирования.

Напомним, что шахтеры уральского предприятия «Мариинский прииск» заявили о том, что собираются объявить забастовку из-за того, что им больше двух месяцев не выплачивают зарплату.

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Нижний Тагил
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