Прокуратура начала проверку после задымления на шахте тагильского ВГОКа

Прокуратура в Кушве организовала проверку соблюдения требований об охране труда и трудовых прав работников в связи с задымлением шахты, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Прокуратура города Кушвы проведет проверку по поводу задымления на шахте, которое произошло 27 августа в стволе шахты «Южная». Происшествие случилось около 8 утра на отметке минус 480 метров, были эвакуированы 175 горняков. Никто не пострадал. Сейчас на месте работают спасатели и пожарные. На данный момент задымление устранено, загазованность отсутствует. По результатам проверки при необходимости планируется провести меры прокурорского реагирования. Напомним, что шахтеры уральского предприятия «Мариинский прииск» заявили о том, что собираются объявить забастовку из-за того, что им больше двух месяцев не выплачивают зарплату. Уральские шахтеры заявили о намерении бастовать под землей из-за невыплаты зарплат

