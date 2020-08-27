В Нижнем Тагиле скончался художник и участник ВОВ Вилен Мухаркин

В Нижнем Тагиле скончался художник и участник ВОВ Вилен Мухаркин

Сегодня, 18:21ПроисшествияФото: страница отделения Союза художников РФ в Facebook
Известный уральский художник Вилен Мухаркин ушел из жизни 26 августа. На момент смерти ему было 95 лет, пишет АН «Между строк».

Вилен родился в 1925 году, в 1943 вступил в ряды РККА, воевал как на территории Советского союза, так и в Европе, был комиссован по ранению. В Нижний Тагил переехал в 1947 году, поступил в Уральское училище прикладного искусства, после чего всю жизнь посветил искусству.

Рисовал этюды и пейзажи, никогда не продавал своих картин и ничего не писал про войну, несмотря на свой богатый опыт в Великой отечественной, говорит друг покойного Вилена художник Николай Грачиков.

Произведения Вилена Мухаркина выставлены до середины сентября в Ельцин Центре Екатеринбурга.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
умершиехудожникНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте также
Миллиарды и падающие потолки: кто делает капремонты в Свердловской области?
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Нет подушки безопасности». Готова ли Свердловская область ко второй волне пандемии?
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы