В Нижнем Тагиле скончался художник и участник ВОВ Вилен Мухаркин

Вилен родился в 1925 году, в 1943 вступил в ряды РККА, воевал как на территории Советского союза, так и в Европе, был комиссован по ранению. В Нижний Тагил переехал в 1947 году, поступил в Уральское училище прикладного искусства, после чего всю жизнь посветил искусству.