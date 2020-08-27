На шахте тагильского ВГОКа из-за задымления эвакуировали 175 горняков

По словам начальника отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, взаимодействию с правоохранительными органами администрации Кушвинского городского округа Алексея Егозова, по предварительным данным задымление произошло в следствии возгорания кабеля из-за аварии в электропроводке.