На шахте тагильского ВГОКа из-за задымления эвакуировали 175 горняков

На шахте тагильского ВГОКа из-за задымления эвакуировали 175 горняков

Сегодня, 11:05ПроисшествияPhoto: pixabay
Задымление произошло на шахте «Южная» в Свердловской области, эвакуированы 175 горняков, сообщает Гу МЧС России по Свердловской области.

В ведомстве отмечают, что задымление произошло на отметке минус 480 метров, 175 человек эвакуированы, никто не пострадал.

На данный момент на месте задымления работают 10 горноспасателей.

По словам начальника отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, взаимодействию с правоохранительными органами администрации Кушвинского городского округа Алексея Егозова, по предварительным данным задымление произошло в следствии возгорания кабеля из-за аварии в электропроводке.

На данный момент ожидается прибытие подразделений горноспасательного взвода из Нижнего Тагила.

На Высокогорском ГОКе комментарии пока не дают, ссылаясь на отсутствие информации.

Напомним, что 19 мая в Североуральске на шахте «Черемуховской» произошел горный удар, в результате которого пострадали двое рабочих.

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