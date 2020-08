Водитель получил травмы: в Екатеринбурге на парковке у цирка взорвалась иномарка

Возле здания цирка в Екатеринбурге произошел в взрыв в багажнике автомобиля Peugeot, сообщает Е1.

По словам очевидцев происшествия, после сильного хлопка из машины повалил густой дым. В багажнике находилась канистра с бензином и инструменты. Водитель почувствовал запах, однако не придал ему значения и завел автомобиль. Затем произошел взрыв. Мужчина сам пытался потушить транспортное средство и получил ожоги лица и рук. Предварительно, его госпитализировали в 7 больницу. На место происшествия выезжали медики, полицейские, Росгвардия, а также сотрудники МЧС. Напомним, что в Асбесте произошел взрыв газа в гараже, пострадал мужчина. В Асбесте из-за взрыва газа в гараже пострадал мужчина

