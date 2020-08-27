Водитель получил травмы: в Екатеринбурге на парковке у цирка взорвалась иномарка

По словам очевидцев происшествия, после сильного хлопка из машины повалил густой дым.
В багажнике находилась канистра с бензином и инструменты. Водитель почувствовал запах, однако не придал ему значения и завел автомобиль. Затем произошел взрыв. Мужчина сам пытался потушить транспортное средство и получил ожоги лица и рук.
Предварительно, его госпитализировали в 7 больницу.
На место происшествия выезжали медики, полицейские, Росгвардия, а также сотрудники МЧС.
Напомним, что в Асбесте произошел взрыв газа в гараже, пострадал мужчина.