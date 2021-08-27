Бомбардировщик Су-24 разбился в районе Перми

Изначально сообщалось, что Су-24 выполнял тренировочный полет, но упал между населенными пунктами Сепуть и Кривчана. Предварительная информация гласит, что это произошло из-за отказа техники, пишет Интерфакс. В Минобороны РФ подтвердили крушение бомбардировщика. Там отметили, что воздушное судно упало в лесистой местности. На земле обошлось без разрушений. Для того, чтобы эвакуировать летчиков, на место происшествия вылетел вертолет, сообщает «РЕН ТВ».