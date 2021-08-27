Бомбардировщик Су-24 разбился в районе Перми

Бомбардировщик Су-24 разбился в районе Перми
Бомбардировщик Су-24 разбился в районе Перми
Сегодня, 19:43ПроисшествияФото: pixabay
Самолет Су-24 потерпел крушение в Верещагинском районе Пермского края. Пилоты выжили, так как успели катапультироваться.

Изначально сообщалось, что Су-24 выполнял тренировочный полет, но упал между населенными пунктами Сепуть и Кривчана. Предварительная информация гласит, что это произошло из-за отказа техники, пишет Интерфакс. В Минобороны РФ подтвердили крушение бомбардировщика. Там отметили, что воздушное судно упало в лесистой местности. На земле обошлось без разрушений. Для того, чтобы эвакуировать летчиков, на место происшествия вылетел вертолет, сообщает «РЕН ТВ».

В Центральном военном округе подчеркнули, что самолет двигался на предприятие для планового ремонта. Полет выполнялся без боекомплекта.

Данное крушение самолета — четвертое на территории России за август.

Фото:группа "Мой город - Пермь" "ВКонтакте"

Напомним, 12 августа вертолет МИ-8 рухнул в Курильское озеро на Камчатке в районе Кроноцкого заповедника. Погибли восемь человек, в это число входит один член экипажа.

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