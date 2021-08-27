Чиновники оценили ущерб от лесных пожаров в Свердловской области в 52 миллиона рублей

По словам чиновника, ущерб от возгорания в 24 случаях уже составляет чуть больше 52 миллионов рублей. Сейчас идёт обследование всех пострадавших территорий. После ликвидации оставшихся пожаров воздушные спасатели проведут дополнительный осмотр и, при необходимости, проведут в лесах санитарно-оздоровительные мероприятия. Об этом журналистам ТАСС заявил директор уральской базы авиационной охраны лесов Роман Лежин.