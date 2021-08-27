Чиновники оценили ущерб от лесных пожаров в Свердловской области в 52 миллиона рублей

Чиновники оценили ущерб от лесных пожаров в Свердловской области в 52 миллиона рублей
Чиновники оценили ущерб от лесных пожаров в Свердловской области в 52 миллиона рублей
Сегодня, 14:17ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
В министерстве природных ресурсов Свердловской области подсчитали предварительный ущерб от природных пожаров. Об этом на пресс-подходе заявил руководитель ведомства Алексей Кузнецов.

По словам чиновника, ущерб от возгорания в 24 случаях уже составляет чуть больше 52 миллионов рублей. Сейчас идёт обследование всех пострадавших территорий. После ликвидации оставшихся пожаров воздушные спасатели проведут дополнительный осмотр и, при необходимости, проведут в лесах санитарно-оздоровительные мероприятия. Об этом журналистам ТАСС заявил директор уральской базы авиационной охраны лесов Роман Лежин.

В настоящий момент в Свердловской области действуют 52 природных пожара, 30 из которых спасателям удалось локализовать. Общая площадь возгорания составляет почти восемь тысяч гектаров.

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