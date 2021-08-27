Дебош в самолете устроил пьяный екатеринбуржец

Дебош в самолете устроил пьяный екатеринбуржец
Дебош в самолете устроил пьяный екатеринбуржец
Сегодня, 14:43ПроисшествияФото: 1MI
Пьяный пассажир самолета из Красноярска в Екатеринбург устроил дебош на борту во время полета. У трапа в Кольцово мужчину встретила полиция.

Сообщение о происшествии поступило утром 27 августа в дежурную часть Линейного отдела полиции в аэропорту Кольцово, пишет Ура.ру со ссылкой на пресс-службу уральского ведомства.

Устроивший дебош мужчина оказался жителем Екатеринбурга 1990 года рождения. Он нарушал общественный порядок во время полета.

По словам экипажа, дебошир был пьяным и во время полета вел себя неадекватно. Он ругался матом и грубо разговаривал. Он также не реагировал на замечания и нарушал покой других пассажиров. Хулиган был доставлен в дежурную часть.

В отношении него оформлен протокол. Мужчине грозит штраф в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Напомним, 26 августа самолет, летевший из Екатеринбурга в Самару совершил экстренную посадку в Уфе. По этому факту проводится проверка. Причиной экстренного приземления стала техническая неисправность. Посадка прошла благополучно.

Сюжеты:
Екатеринбург
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