Два человека получили травмы в ДТП на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле

Установлено, что 54-летний водитель автомобиля «Скания» при повороте налево столкнулся с «Тойотой», которая двигалась во встречном направлении.
В результате аварии, 25 летний водитель «Тойоты» и его пассажирка получили травмы. У мужчины медики диагностировали перелом правой голени, перелом носа и верхней челюсти.
Сотрудники Госавтоинспекции установили, что за рулём большегруза был житель Татарстана. На протяжении последних двух лет он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.
Также у виновника аварии не было полиса ОСАГО и он перевозил груз с нарушениями. Автоинспекторы привлекли мужчину к административным статьям, сообщили в отделение по пропаганде ГИБДД.
Напомним, Госавтоинспекторы Нижнего Тагила разыскивают очевидцев ДТП на Тагилстрое. В результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали люди.