Два человека получили травмы в ДТП на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле

Два человека получили травмы в ДТП на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле
Два человека получили травмы в ДТП на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле
Сегодня, 18:05ПроисшествияФото: Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
Сегодня утром, 27 августа, в районе 10.00 на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле произошло ДТП, в котором пострадали два человека. С различными травмами их госпитализировали в больницу.

Установлено, что 54-летний водитель автомобиля «Скания» при повороте налево столкнулся с «Тойотой», которая двигалась во встречном направлении.

В результате аварии, 25 летний водитель «Тойоты» и его пассажирка получили травмы. У мужчины медики диагностировали перелом правой голени, перелом носа и верхней челюсти.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что за рулём большегруза был житель Татарстана. На протяжении последних двух лет он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Также у виновника аварии не было полиса ОСАГО и он перевозил груз с нарушениями. Автоинспекторы привлекли мужчину к административным статьям, сообщили в отделение по пропаганде ГИБДД.

Напомним, Госавтоинспекторы Нижнего Тагила разыскивают очевидцев ДТП на Тагилстрое. В результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали люди.

Сюжеты:
Новости TagilCity.ruНижний Тагил
Материалы по теме:
дтпвосточное шоссеНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы