Два человека получили травмы в ДТП на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле

Сегодня утром, 27 августа, в районе 10.00 на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле произошло ДТП, в котором пострадали два человека. С различными травмами их госпитализировали в больницу.

Установлено, что 54-летний водитель автомобиля «Скания» при повороте налево столкнулся с «Тойотой», которая двигалась во встречном направлении. В результате аварии, 25 летний водитель «Тойоты» и его пассажирка получили травмы. У мужчины медики диагностировали перелом правой голени, перелом носа и верхней челюсти. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что за рулём большегруза был житель Татарстана. На протяжении последних двух лет он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Также у виновника аварии не было полиса ОСАГО и он перевозил груз с нарушениями. Автоинспекторы привлекли мужчину к административным статьям, сообщили в отделение по пропаганде ГИБДД. Напомним, Госавтоинспекторы Нижнего Тагила разыскивают очевидцев ДТП на Тагилстрое. В результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали люди. Две легковушки столкнулись на улице Перова в Нижнем Тагиле

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