Две легковушки столкнулись на улице Перова в Нижнем Тагиле

Авария произошла 26 августа в 19 часов 15 минут. 34-летний тагильчанин за рулём ВАЗ-21144 ехал по Перова со стороны Балакинской. В районе дома №80 мужчина не справился с управлением. В итоге отечественная легковушка врезалась в Nissan Almera, ехавший по «встречке». За рулём иномарки была 21-летняя девушка, рассказали редакции в местом отделе ГИБДД.