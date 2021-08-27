Две легковушки столкнулись на улице Перова в Нижнем Тагиле

Авария произошла 26 августа в 19 часов 15 минут. 34-летний тагильчанин за рулём ВАЗ-21144 ехал по Перова со стороны Балакинской. В районе дома №80 мужчина не справился с управлением. В итоге отечественная легковушка врезалась в Nissan Almera, ехавший по «встречке». За рулём иномарки была 21-летняя девушка, рассказали редакции в местом отделе ГИБДД.
В результате происшествия оба водителя получили травмы, а их транспортные средства – механические повреждения.
Чтобы установить полную картину произошедшего, госавтоинспекторы обращаются к тагильчанам за помощью. Очевидцев ДТП просят звонить по телефонам местного отдела ГИБДД 97-65-79, 97-65-86.
В Екатеринбурге водителя иномарки осудили на пять лет за аварию с двумя погибшими. Виновник ДТП после произошедшего сам остался инвалидом третьей группы.