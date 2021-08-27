Две легковушки столкнулись на улице Перова в Нижнем Тагиле

Две легковушки столкнулись на улице Перова в Нижнем Тагиле
Две легковушки столкнулись на улице Перова в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:38ПроисшествияФото: Отделение пропаганды ГИБДД
Госавтоинспекторы Нижнего Тагила разыскивают очевидцев ДТП на Тагилстрое. В результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали люди.

Авария произошла 26 августа в 19 часов 15 минут. 34-летний тагильчанин за рулём ВАЗ-21144 ехал по Перова со стороны Балакинской. В районе дома №80 мужчина не справился с управлением. В итоге отечественная легковушка врезалась в Nissan Almera, ехавший по «встречке». За рулём иномарки была 21-летняя девушка, рассказали редакции в местом отделе ГИБДД.

Фото:Отделение пропаганды ГИБДД

В результате происшествия оба водителя получили травмы, а их транспортные средства – механические повреждения.

Чтобы установить полную картину произошедшего, госавтоинспекторы обращаются к тагильчанам за помощью. Очевидцев ДТП просят звонить по телефонам местного отдела ГИБДД 97-65-79, 97-65-86.

В Екатеринбурге водителя иномарки осудили на пять лет за аварию с двумя погибшими. Виновник ДТП после произошедшего сам остался инвалидом третьей группы.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
дорогадтпаварияГИБДДТагилстрой
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы