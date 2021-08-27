Мужчина изнасиловал девятилетнего мальчика на стройке в Ревде

ЧП произошло на улице Мира на заброшенной стройке, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.
Местный житель обратился в полицию и сообщил, что его сыновья рассказали об изнасиловании мальчика мужчиной в возрасте 40-50 лет. Мальчик пояснил, что пошел за мужчиной, потому что тот дал ему 50 рублей.
В Следственном комитете возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера.
Напомним, в селе Патруши Сысертского района 12-летний школьник надругался над 11-летним мальчиком.