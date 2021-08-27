На 500 тысяч рублей обокрал подсобку РЖД на Смычке житель Нижнего Тагила

На 500 тысяч рублей обокрал подсобку РЖД на Смычке житель Нижнего Тагила
На 500 тысяч рублей обокрал подсобку РЖД на Смычке житель Нижнего Тагила
Сегодня, 21:12ПроисшествияФото: 1MI
Житель Нижнего Тагила подозревается в том, что на 511 тысяч рублей украл имущество железной дороги. Инцидент произошел в середине июля.

Из подсобного помещения станции Смычка были похищены инструменты и спецодежда. Туда направилась оперативно-следственная группа, которая определила, что злоумышленник взломал замок и забрал с собой мотокосу, сварочный аппарат, электроинструмент и 60 комплектов спецодежды. Таким образом, ущерб составил 511 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО.

Подозреваемым оказался тагильчанин 1978 года рождения, ранее судимый за имущественные преступления. Мужчина сознался в содеянном. Он рассказал, что живет неподалеку и видел, где железнодорожники хранят инструменты и спецодежду. В ночь с 13 на 14 июля он проник на территорию предприятия, используя отмычку, взломал замок и вынес чужое имущество. Его мужчина погрузил в вызванное такси и отвез домой. На следующий день он продал вещи за тридцать тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Напомним, 16 августа под Нижним Тагилом у сельхозпредприятия «Николо-Павловское» было похищено свыше 176 стогов сена, оценивающиеся примерно в 300 тысяч рублей.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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