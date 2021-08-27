На 500 тысяч рублей обокрал подсобку РЖД на Смычке житель Нижнего Тагила

Из подсобного помещения станции Смычка были похищены инструменты и спецодежда. Туда направилась оперативно-следственная группа, которая определила, что злоумышленник взломал замок и забрал с собой мотокосу, сварочный аппарат, электроинструмент и 60 комплектов спецодежды. Таким образом, ущерб составил 511 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО.
Подозреваемым оказался тагильчанин 1978 года рождения, ранее судимый за имущественные преступления. Мужчина сознался в содеянном. Он рассказал, что живет неподалеку и видел, где железнодорожники хранят инструменты и спецодежду. В ночь с 13 на 14 июля он проник на территорию предприятия, используя отмычку, взломал замок и вынес чужое имущество. Его мужчина погрузил в вызванное такси и отвез домой. На следующий день он продал вещи за тридцать тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Напомним, 16 августа под Нижним Тагилом у сельхозпредприятия «Николо-Павловское» было похищено свыше 176 стогов сена, оценивающиеся примерно в 300 тысяч рублей.