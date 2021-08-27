Начальник предстанет перед судом за гибель рабочего на ЛЭП в Невьянске

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по статье о нарушении требований охраны труда в отношении начальника погибшего.
Установлено, что бригада работников устраняла в Невьянске аварию на воздушной линии электропередачи и мастер применил технологию работ, не соответствующую требованиям безопасности.
Мужчина поручил бригаде установить по одному (вместо двух) комплекту переносных заземлений, необходимых для обеспечения безопасности работников, сообщили в СК РФ по Свердловской области.
Когда электрик начал стягивать концы, то взялся за оголенный провод и началась подача тока. От разряда он скончался на месте происшествия. Начальник погибшего полностью признал свою вину.
Напомним, 46-летний инженер погиб на «Котельно-радиаторном заводе» в Нижнем Тагиле, когда осматривал станок. Он неожиданно включился и раздавил мужчину.