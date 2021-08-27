Начальник предстанет перед судом за гибель рабочего на ЛЭП в Невьянске

В Невьянске мастеру участка грозит до четырех лет лишения свободы за смерть электрика во время ремонта на линии электропередач. Инцидент произошел 31 мая 2021 года.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по статье о нарушении требований охраны труда в отношении начальника погибшего. Установлено, что бригада работников устраняла в Невьянске аварию на воздушной линии электропередачи и мастер применил технологию работ, не соответствующую требованиям безопасности. Мужчина поручил бригаде установить по одному (вместо двух) комплекту переносных заземлений, необходимых для обеспечения безопасности работников, сообщили в СК РФ по Свердловской области. Когда электрик начал стягивать концы, то взялся за оголенный провод и началась подача тока. От разряда он скончался на месте происшествия. Начальник погибшего полностью признал свою вину. Напомним, 46-летний инженер погиб на «Котельно-радиаторном заводе» в Нижнем Тагиле, когда осматривал станок. Он неожиданно включился и раздавил мужчину. Рабочего раздавило станком на заводе в Нижнем Тагиле

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