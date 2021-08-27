Названа предварительная причина пожара с двумя погибшими на Мичурина в Екатеринбурге

Напомним, в ночь на 27 августа на пятом этаже дома на улице Мичурина, 98 в Екатеринбурге начался пожар. Через балкон огонь перекинулся на крышу. В результате общая площадь составила 780 квадратных метров. Из дома были эвакуированы 65 человек, в том числе семеро детей. Погибли два человека.