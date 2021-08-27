Названа предварительная причина пожара с двумя погибшими на Мичурина в Екатеринбурге

Названа предварительная причина пожара с двумя погибшими на Мичурина в Екатеринбурге
Названа предварительная причина пожара с двумя погибшими на Мичурина в Екатеринбурге
Сегодня, 08:33ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
Стала известна предварительная причина возгорания, которое произошло в пятиэтажном доме на улице Мичурина, 98 в Екатеринбурге, унесшего жизни двух человек.

Пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем, пишет Е1 со ссылкой на главу администрации Октябрьского района Игоря Костенко.

Он отметил, что это, скорее всего, курение. По данным полиции, погибли женщина 1968 года рождения и мужчина 1972 года рождения.

Администрация готова выделить жильцам дома квартиры в маневренном фонде, если они обратятся за помощью. Однако пока заявлений, по словам главы района, не поступало.

Напомним, в ночь на 27 августа на пятом этаже дома на улице Мичурина, 98 в Екатеринбурге начался пожар. Через балкон огонь перекинулся на крышу. В результате общая площадь составила 780 квадратных метров. Из дома были эвакуированы 65 человек, в том числе семеро детей. Погибли два человека.

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