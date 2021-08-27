Незаконная свалка опасных медицинских отходов обнаружена под Красноуфимском

Свалка была найдена главой города Михаилом Коневым во время обхода территории, пишет Ура.ру со ссылкой на пресс-службу мэрии Красноуфимска.
Вместе с делегацией мэр проводил осмотр места, где может быть взят грунт для локализации горения на полигоне. Представители мэрии наткнулись на овраг, который был наполнен желтыми мешками с маркировкой «Отходы класса „Б“». В нескольких десятках метров от места находится дом с печью, в которой сжигают мусор.
В мэрии отметили, что территория является частной. Ров и здание располагаются вне территории полигона. На данный момент полиция проводит проверку, сотрудники выясняют обстоятельства. Как и когда отходы были сброшены пока остается неизвестным.
По информации городских властей участок принадлежит компании «Комплект-К». Предприятие в 2019 году получило лицензию Роспотребнадзора на сбор и обезвреживание опасных отходов.