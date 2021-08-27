Незаконная свалка опасных медицинских отходов обнаружена под Красноуфимском

Незаконная свалка опасных медицинских отходов класса «Б» обнаружена под Красноуфимском Свердловской области. Мешки, где могут быть следы ВИЧ, сифилиса или туберкулеза, найдены недалеко от горящего мусорного полигона.

Свалка была найдена главой города Михаилом Коневым во время обхода территории, пишет Ура.ру со ссылкой на пресс-службу мэрии Красноуфимска. Вместе с делегацией мэр проводил осмотр места, где может быть взят грунт для локализации горения на полигоне. Представители мэрии наткнулись на овраг, который был наполнен желтыми мешками с маркировкой «Отходы класса „Б“». В нескольких десятках метров от места находится дом с печью, в которой сжигают мусор. В мэрии отметили, что территория является частной. Ров и здание располагаются вне территории полигона. На данный момент полиция проводит проверку, сотрудники выясняют обстоятельства. Как и когда отходы были сброшены пока остается неизвестным. По информации городских властей участок принадлежит компании «Комплект-К». Предприятие в 2019 году получило лицензию Роспотребнадзора на сбор и обезвреживание опасных отходов.

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