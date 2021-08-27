«Сильно поврежден мозг»: основатель «Смысловых галлюцинаций» впал в кому

Владимир Бурдин — один из основателей «Смысловых галлюцинаций», впал в кому. На данный момент Бурдин лежит в больнице № 14 в Екатеринбурге.

Не теряем надежды, что выкарабкается, сообщается в официальной группе музыканта во «ВКонтакте». По словам брата Тимофея, у Владимира 80% поражения легких, он находится на ИВЛ. Последний раз музыканта можно было увидеть в сети 23 августа. Но что хуже, сильно поврежден мозг. Пока COVID-19 не подтвердили, как мы поняли, еще не пришел тест. Но, скорее, это он,отметил Тимофей. Он рассказал, что в больнице среди знакомых есть врачи, также родственники общались с заведующим отделением. Тимофей Бурдин отметил, что состояние его брата крайне тяжелое, но близкие все равно надеются, что удастся обойтись минимальными потерями.

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