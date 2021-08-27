Три уголовных дела из-за лесных пожаров возбуждено в Свердловской области

На данный момент уже осуществляются первоочередные действия в форме дознания, сообщает Е1 со ссылкой на начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы областного управления МЧС Станислава Шевелева. По его словам, пока рано рассуждать о результатах, однако в мероприятии были задействованы все смежные структуры.
Глава минприроды региона Алексей Кузнецов рассказал, что два уголовных дела были возбуждены из-за пожаров под Первоуральском. Также после возгорания в Хомутовке в полицию были доставлены четыре человека — сотрудники организации, занимающейся вырубкой. Свыше двадцати материалов переданы в органы дознания для решения вопроса о возбуждении уголовных дел.
Напомним, предварительный ущерб от природных пожаров подсчитали в министерстве природных ресурсов Свердловской области. В результате ущерб от возгорания в 24 случаях уже составляет чуть больше 52 миллионов рублей.