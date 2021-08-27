Уголовное дело возбуждено после пожара с двумя погибшими на Мичурина в Екатеринбурге

Уголовное дело за причинение смерти по неосторожности возбуждено после обнаружения двух тел при тушении пожара на улице Мичурина в Екатеринбурге.

В ночь на 27 августа 2021 года правоохранители получили сообщение, что в одной из квартир дома в ходе тушения пожара найдены тела мужчины и женщины — супругов, сообщает пресс-служба Следственного комитета Свердловской области. Чтобы более тщательно установить обстоятельства произошедшего, по данному факту возбуждено уголовное дело. На данный момент сотрудниками проводится допрос свидетелей, назначены необходимые экспертизы. Напомним, в ночь на 27 августа в квартире на улице Мичурина в Екатеринбурге начался пожар. Он перекинулся с балкона на крышу. В результате общая площадь возгорания составила 780 квадратных метров. Названа предварительная причина пожара с двумя погибшими на Мичурина в Екатеринбурге

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