Под Тагилом леса не горят. Но особый противопожарный режим введен

Как рассказала корреспонденту радио «Маяк – Нижний Тагил» главный специалист отдела гражданской защиты населения администрации города Алена Ничкина, до особого распоряжения тагильчанам рекомендовано ограничить посещение лесов, нельзя жечь костры на дачах. Следить за этимбудут сотрудники УВД, которые патрулируют места отдыха в окрестностях Нижнего Тагила. Управляющие компании должны очистить дворы многоэтажек от мусора и сухой травы.

Сейчас леса в окрестностях города не горят. И не смотря на то, что в Нижнем Тагиле по лесным пожарам самая спокойная обстановка в области, противопожарный режим введен как мера предосторожности, пояснила Алена Ничкина.